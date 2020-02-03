شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يهزم الإسماعيلى 2 / 1 فى الجولة الـ 16 بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأحرز هدف أسوان الأول فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول الذى إنتهى لتماسيح النيل بنتيجة 1 /0 ، قبل أن يتعادل فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى فى الدقيقة 58 ، إلا أن محمد عبد المجيد أحرز ركلة جزاء أسوان فى الدقيقة 69 .

كما شهد اللقاء طرد محمد هاشم لاعب الإسماعيلى فى الدقيقة 84 من عمر اللقاء لعرقلة لاعب أسوان .

و بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من ، مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسيني سمير، أحمد صغيري، هيثم الفيل، أحمد عامر، فادي فريد، كريم الطيب.

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و بهذه النتيجة أرتقع رصيد أسوان إلى 15 نقطة،بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 17هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.

و تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضى الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة ا الدراويش .

و بدأ الإسماعيلى اللقاء مشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

و جاء تشكيل الإسماعيلى فى بداية اللقاء كالتالى :فى حراسة المرمى : محمد فوزى و فى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى و فى خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف و فى خط الهجوم .. شيلونجو

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

و توقف رصيد الإسماعيلى عند 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 7مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 17هدفاً .