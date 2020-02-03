شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي يطلب راحة من تدريب اليوم.. وكارتيرون يوافق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على طلب التونسى الدولى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق بالحصول على راحة من التدريبات الجماعية التى أقيمت اليوم استعدادا لمواجهة حرس الحدود المقرر لها الأربعاء المقبل ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدورى والتى ستقام باستاد القاهرة.

وكان كارتيرون قد منح لاعبى الفريق الذين شاركوا فى مباراة أول أغسطس الأنجولى السبت راحة من تدريبات اليوم الجماعية، باستثناء الخماسى محمد عنتر ومحمود حمدى الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو.

وأدى الخماسى تدريبات قوية بصحبة باقى اللاعبين الذين لم يسافروا إلى أنجولا وذلك استعدادا للمواجهة القادمة بالدوري، حيث أدى أشرف بن شرقى لاعب الوسط مرانا قويا اليوم، وأعلن نادى الزمالك جاهزيته للمشاركة فى مباراة حرس الحدود عقب غيابه عن المباريات بسبب معاناته من شد فى العضلة الخلفية، إلا أن اللاعب شارك اليوم فى التدريبات بصورة قوية وأصبح جاهزا للمشاركة فى المباراة.

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وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم أكد خلالها أن اللقاءات المقبلة بالدورى وأهميتها بالنسبة للفريق وضرورة حصد نقاطها وطالب اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية فى الوقت الحالى.

ويدخل الزمالك مباراة الحرس محتلا الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

وفى المقابل فان فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى يدخل مباراة الزمالك ويمتلك فى رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 فى جدول الترتيب، حيث حقق الفريق الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدف ودخل مرماهم 11 هدفا.