شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن جاهزية بن شرقى لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نادى الزمالك شفاء المغربى اشرف بن شرقى لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وجاهزيته للمشاركة فى مباراة حرس الحدود المقرر لها السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 16 للدوري.

ونشر الموقع الرسمى لنادى الزمالك مشاركة بن شرقى فى مران اليوم، وتأكد جاهزيته للمواجهات القادمة، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من الإصابة العضلية الأخيرة التى كان يعانى منها، وشارك بن شرقى فى التدريبات حاليا بقوة بصحبة باقى اللاعبين استعداداً لمواجهة حرس الحدود الأربعاء المقبل بالجولة السادسة عشرة من الدورى الممتاز.

فيما خضع حارس مرمى الفريق محمد أبو جبل لتدريبات إضافية منفردة على مدار الأيام الماضية، وتحديدا اثناء فترة تواجد فريق الزمالك فى أنجولا لمواجهة فريق أول أغسطس التى أقيمت السبت الماضى وانتهت بتعادل الفريقين سلبيا فى ختام مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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بينما بدأ مران اليوم عقد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى جلسة سريعة مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا بملعب النادي.

وتحدث كارتيرون عن اللقاءات المقبلة بالدورى واهميتها بالنسبة للفريق وضرورة حصد نقاطها، وطالب اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية فى الوقت الحالى.

ويعتبر الزمالك مباراة حرس الحدود مباراة كؤوس نظرا لحاجة الفريق للفوز وتعويض التعادل مع جدلة فى الأسبوع الـ 15 من الدورى والتى انتهت سلبيا، مما ادى لخسارة الفريق نقطتين هامتين فى صراع الدورى، ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.