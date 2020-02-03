شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المجيد يتقدم لأسوان 2 / 1 أمام الإسماعيلى بالدقيقة 69 من ركلة جزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وأحرز هدف أسوان الأول اللاعب فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول ، قبل أن يسجل فخر الدين بن يوسف هدف التعادل للدراويش فى الدقيقة 58 .

وبدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من ، مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسيني سمير، أحمد صغيري، هيثم الفيل، أحمد عامر، فادي فريد، كريم الطيب.

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وجاء تشكيل الإسماعيلى فى بداية اللقاء كالتالى :فى حراسة المرمى : محمد فوزى و فى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى و فى خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف و فى خط الهجوم .. شيلونجو.

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.