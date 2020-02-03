7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 3 فبراير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لسوبر الأهلي والزمالك بالإمارات، والأهلي يُقرر تصعيد أحداث أم درمان لـ"كاف" بعد "الغزو الجماهيري".

الأهلى يُقرر تصعيد أحداث أم درمان للكاف بعد "الغزو الجماهيري"

قرر النادي الأهلى تقديم شكوى رسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ضد نادي الهلال السوداني بملعب الأخير مساء أمس الأول، السبت، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس الأول وتحوّل خلالها ملعب المباراة لما يُشبه "ثكنة عسكرية"، وتعادل الأهلي مع الهلال 1/1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانيًا في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

كارتيرون حائر بسبب شيكابالا ومحمد عبد الشافى

دخل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك فى حيرة شديدة خلال الساعات الماضية بسبب مباريات فبراير الجارى، والتى سيواجه خلالها الزمالك كلا من حرس الحدود والإسماعيلى فى الدورى، ثم الترجى التونسى فى السوبر الأفريقى والأهلى مباراتين متتاليتين فى السوبر المصرى والدورى، وأخيراً ختام فبراير بمباراة الذهاب فى دور الـ 8 بدورى أبطال أفريقيا.

اتحاد الكرة يرفض الحكام العرب لسوبر الأهلي والزمالك بالإمارات

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة فكرة تعيين حكام عرب لمباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير الجاري والمقرر إقامتها باستاد محمد بن زايد بالإمارات.

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6 حكام فى مباريات الدورى فى حالة تطبيق تقنية الـ var

كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة عن أن مباريات الدوري ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 في الملعب وحكمين في غرفة الفيديو.

اتحاد الكرة يجدد الثقة فى حسين عبد اللطيف مدربا لمنتخب النسائية

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تجديد الثقة في حسين عبد اللطيف في منصب المدير الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية، بهدف مساعدته علي تطوير اللعبة وانتشارها في مصر خلال الفترة المقبلة .

الأهلي يفحص فتحي وياسر إبراهيم.. وبرنامج خاص لمواجهة بيراميدز

يخضع أحمد فتحى وياسر إبراهيم، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، للفحص الطبى قبل انطلاق مران الفريق اليوم لحسم موقفهما من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، وغاب فتحى عن مواجهة الهلال السودانى الأخيرة أمس الأول، السبت؛ بسبب شكواه من آلام كاحل القدم فى حين تعرض ياسر إبراهيم للإصابة فى الرأس خلال نفس المباراة.

إقرار الـ48 ساعة ينهى أزمة إقامة المصارعة فى الجزائر

انتهت أزمة منتخب المصارعة المقرر مشاركته فى منافسات البطولة الأفريقية التى تقام بالجزائر ، فى الفترة من 4 إلى 9 فبراير، والخاصة برفض فندق الإقامة استقبال البعثة خلال منافسات البطولة لعدم سداد المبلغ المطلوب نظير الإقامة والمشاركة فى البطولة، ما هدد المشاركة فى المنافسات .