شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر الـ45 عالميا فى التصنيف العالمى بعد إنجازها بـ"أستراليا المفتوحة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقب الإنجاز الكبير الذى حققته اللاعبة التونسية أنس جابر فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ببلوغها الدور ربع النهائى لأول البطولات الكبرى "جراند سلام" فى الموسم.

اليوم، قفزت اللاعبة التونسية أنس جابر 33 مركزًا فى التصنيف العالمى للاعبات التنس المحترفات، لتحتل حاليًا أنس المركز الـ 45 عالميًا، وهو أفضل ترتيب لها في مسيرتها، بعد أن شغلت المركز 51 عالميًا يوم 9 سبتمبر من عام 2019.

فيما احتلت الأمريكية صوفيا كينن المركز السابع، بعد أن حصدت لقب بطولة أستراليا، بينما تقدمت الرومانية سيمونا هاليب إلى الوصافة خلف الأسترالية آشلي بارتي على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا.

كينن فازت على الإسبانية جاربيني موجوروزا، فى نهائى لم يتوقع الكثيرون أن تكون هاتان اللاعبتان طرفيه قبل انطلاق المنافسات، لتتقدم 8 مراكز وتدخل نادى الـ 10 الأوليات للمرة الأولى في مسيرتها وتصبح أول أمريكية في التصنيف أمام سيرينا ويليامز التي خرجت من الدور الثالث.

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وكانت أنس قد ودعت أستراليا المفتوحة للتنس من الدور ربع النهائي، بعدما قدمت البطلة التونسية أداء مشرفًا للتنس العربي في أولى بطولات الجراند سلام لهذا الموسم وتمكنت من الوصول لدورالثمانية لهذه البطولة وهو إنجاز عربي يتحقق لأول مرة بتاريخ تنس السيدات العرب.

كما تمكنت أنس جابر من دخول قائمة التوب 50 في تصنيف لاعبات التنس لأول مرة، بعدما قدمت مباراة كبيرة في ربع النهائي، خلال المباراة حيث خسرت اللقاء أمام الأمريكية صوفيا كينن بمجموعتين كانت تفاصيلها 6-4 /6-4 لتسدل الستارة على مغامرة كبرى مفاجآت البطولة لهذا العام.