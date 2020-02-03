شكرا لقرائتكم خبر عن فخر الدين بن يوسف يتعادل للإسماعيلى أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز فخر الدين بن يوسف لاعب الإسماعيلى هدف التعادل للإسماعيلى أمام أسوان فى الدقيقة 58 من عمر اللقاء الذى يجمعهما بالجولة الـ 16 على ملعب أسوان بمسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعدما أحرز هدف أسوان اللاعب فادى فريد فى الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وبدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من، مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسينى سمير، أحمد صغيري، هيثم الفيل، أحمد عامر، فادى فريد، كريم الطيب.

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، على نظيره قنا بهدفين نظيفين، فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب أسوان الرياضى الأربعاء الماضى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة الدراويش .

Advertisements

وبدأ الإسماعيلى اللقاء مشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى فى بداية اللقاء كالتالى: فى حراسة المرمى : محمد فوزى و فى خط الدفاع .. أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى و فى خط الوسط .. همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف و فى خط الهجوم .. شيلونجو

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم ابو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

ويحتل الاسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفاً.