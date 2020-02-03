شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتقدم على الدراويش فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول مع عمر المباراة التى تجمع الإسماعيلى وأسوان بتقدم تماسيح النيل بهدف مقابل لا شىء فى الجولة الـ 16 التى تجمعهما على ملعب أسوان بمسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى فريق أسوان إلى مواصلة التقدم وسط طموح الإسماعيلى فى تحقيق التعادل فى الشوط الثانى للتقدم فى جدول ترتيب الدورى.

بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من كل من مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، عبد الله السنجهاوي، ابراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسيني سمير، أحمد صغيري، هيثم الفيل، أحمد عامر، فادي فريد، كريم الطيب.

وبدأ الإسماعيلى اللقاء بمشاركة أحمد مدبولى بصفة أساسية بعد غياب وجلوس محمد الشامى على مقاعد البدلاء، فضلا عن استبعاد عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الدولى.

وجاء تشكيل الإسماعيلى فى بداية اللقاء كالتالى:

فى حراسة المرمى: محمد فوزى

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خط الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى

خط الوسط: همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: شيلونجو

وعلى مقاعد البدلاء: محمد مجدى عبد الفتاح حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، ابراهيم أبو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 3 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 15 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 16 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفًا.