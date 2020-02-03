شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يمنح لاعبى الزمالك المشاركين في مباراة أول أغسطس راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبي الفريق الذين شاركوا في مباراة أول أغسطس الأنجولي أول أمس السبت، راحة من تدريبات اليوم الجماعية المقامة حاليًا علي ملعب النادي في ميت عقبة.

ومنح كارتيرون اللاعبين الذين كانوا ضمن رحلة الفريق بأنجولا راحة من التدريبات الجماعية باستثناء الخماسي محمد عنتر ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو.

ويؤدي الخماسي تدريبات قوية بصحبة باقي اللاعبين الذين لم يسافروا إلى أنجولا وذلك استعدادًا للمواجهة المقبلة بالدوري، حيث أدى أشرف بن شرقي لاعب الوسط مرانًا قويًا اليوم، وأعلن نادي الزمالك جاهزيته للمشاركة في مباراة حرس الحدود عقب غيابه عن المباريات بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية، إلا أن اللاعب شارك اليوم في التدريبات بصورة قوية وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة.

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وعقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم أكد خلالها أن اللقاءات المقبلة بالدوري وأهميتها بالنسبة للفريق وضرورة حصد نقاطها وطالب اللاعبين بغلق الصفحة الأفريقية في الوقت الحالي.

يدخل الزمالك مباراة الحرس محتلا الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 4 مواجهات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 18 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

في المقابل فإن فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشري يدخل مباراة الزمالك ويمتلك في رصيده 18 نقطة يحتل بها المركز الـ 10 في جدول الترتيب، حيث حقق الفريق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 12 هدفًا ودخل مرماهم 11 هدفًا.