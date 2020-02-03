شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة رقص بين أمح وحسين الشحات احتفالا بصعود الأهلى لربع نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على طريقته الخاصة، احتفل أمح الدولى مشجع النادى الأهلي الشهير، بصعود القلعة الحمراء لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا مع أحد نجوم النادى الأحمر، ونشر "أمح الدولى" فيديو على حالته الخاصة، اليوم الاثنين، مع النجم حسين الشحات وهم يرقصان على أحد الأغانى الشعبية احتفالات بصعود الأهلى على حساب الهلال السودانى، وعلق على الفيديو قائلا: "فرحة حسين الشحات وامح الدولى بالصعود وكسبرة".

وكان النادى الأهلى قرر تقديم شكوى رسمية للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ضد نادي الهلال السوداني بملعب الأخير مساء أمس الأول ، السبت، بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة الفريقين أمس الأول وتحوّل خلالها ملعب المباراة لما يُشبه "ثكنة عسكرية" ، وتعادل الأهلي مع الهلال 1/1 في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وتأهل الأحمر لدور الثمانية بعدما حل ثانياً في المجموعة بـ11 نقطة برفقة النجم المُتصدر بـ12 نقطة.

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واستعان الاهلي بفيديوهات وصور من أحداث المباراة خاصة وأن الأمور وصلت ذروتها في أرض الملعب بعدما تم إلقاء الزجاجات على لاعبي الاهلي ونزلت الجماهير أرض الملعب وظهرت الكلاب البوليسية كما كان الوضع غير جيد في مقصورة كبار الزوار حيث تم إلقاء الكراسي على وفد الاهلي الذى ضم محمود الخطيب رئيس النادي وطارق قنديل عضو مجلس الأدارة في مشهد لا يُعبّر إطلاقاً عن كرم الضيافة المعهود عن الشعب السوداني الشقيق ، ويطالب مسئولو الاهلي هاني أبوريدة عضو المكتبين التنفيذيين بالأتحادين المصري والافريقي بضرورة دعم ملف الاهلي في هذه القضية من الحفاظ على حقوق الأهلي كونه مُمثل مصر في هذه الأزمة الشائكة.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن مراقب مباراة الفريق مام الهلال السوداني رفض إلغاء المباراة بعد أحداث الشغب التي شهدتها ، موضحاً إنه تحدث مع المراقب بشأن هذه الأحداث المُثيرة التي بدأت في الدقيقة 75 تقريباً عندما نزلت بعض الجماهير أرض الملعب حينما كان الأهلي مُتقدماً بهدف نظيف وإشتعلت الأجواء بعد نزول الشرطة قوات من الجيش أرض الملعب لتأمين الأهلي بشكل تحوّل معه ملعب المباراة إلى ما يُشبه "ثكنة عسكرية" وهي أجواء بعيدة تماماً عن كرة القدم، وتابع مدير الكرة ، قائلاً: تحدثت مع مراقب المباراة اثناء الأحداث الساخنة ووجدته يقول لي : لو تم إلغاء المباراة حالياً ستحدث كارثة.