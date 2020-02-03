شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أرقام لـ سموحة والمقاصة فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير العاشقة لكرة القدم المواجهة المنتظرة بين فريقى سموحة ومصر المقاصة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، على ملعب استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ 16 بالدورى الممتاز.

ويسعى فريق سموحة لتصحيح الأوضاع وإيقاف نزيف النقاط بعدما تعادل مع الاتحاد مؤخرا بهدف لكل فريق، ومثله الفريق الفيومى الذى تعادل مع طلائع الجيش بنفس النتيجة فى الظهور الأخير.

وتضم قائمة المقاصة كلا من اللاعبين، الهانى سليمان وعمر صلاح، فى حراسة المرمى، وأحمد الشيخ ورجب نبيل ومحمد كوفى وأحمد أبو الفتوح ومحمد عبد المنعم وإسلام جمال ويوسف ديوب وشريف رضا وصلاح محسن وناصر ماهر وأحمد جمال وفوزى الحناوى ومحمد الترهونى وكريم يحيى وأحمد حسن مكى ومحمد طلعت وحسام حسن وأحمد حمص.

ويغيب عن الفريق: محمود عزت وفارس مجاهد للإصابة، والسيد فريد ومحمود معاذ وديريك نسينامبى ومحمد نادى لأسباب فنية.

وحدد النيجيرى إيمانويل أمونيكى المدير الفنى الجديد لفريق مصر للمقاصة، بعض نقاط الضعف والقوة فى الفريق من خلال مشاهدة تسجيلات لمباريات الفريق الفيومى خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الفريق يعانى من بطئ شديد فى تحضير الهجمة وهى مشكلة فى خط الوسط الذى يقوم بنقل الهجمات من الخلف للأمام فى وقت طويل، كما حدد ايمانويل إن عدم ضغط لاعبى الوسط والمهاجمين على لاعبى المنافس من المناطق الأمامية فى الملعب، ما يسمح للمنافسين ببناء هجمات بسهولة .

وتعاقد مجلس إدارة نادى مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، رسمياً مع النيجيرى إيمانويل أمونيكى، ليتولى منصب المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى، ويمتد تعاقد المقاصة مع أمونيكى لمدة عام ونصف العام، وتم توقيع العقد فى الإسكندرية بحضور الجهاز المعاون وأحمد عباس وكيل إمانويكى.

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ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " سموحة والمقاصة " فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

سموحة و المقاصة