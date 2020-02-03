سوبر كورة.. شاهد محاولات إثناء إكرامي وجرح ياسر إبراهيم في الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مران النادي الأهلي اليوم، الاثنين، إبلاغ السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، رفضه التام لفكرة رحيل شريف إكرامى حارس مرمى الفريق فور انتهاء عقده مع الفريق الأحمر بنهاية الموسم الجارى.

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وأصدر شريف إكرامى بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، وذلك بعد ساعات من عودة الفريق الأحمر من السودان عقب مواجهة الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 ليتأهل الأهلى برفقة النجم الساحلى للدور التالي.

وشهد المران تغيب الثنائى صالح جمعة وأحمد فتحي لاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي عن مران الأهلى الجماعى والذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز، وجاء غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، بسبب إصابته قبل لقاء الهلال السودانى بالتواء فى أنكل القدم حيث خضع اللاعب لفحص طبى قبل بداية المران وأثبت عدم جاهزيته للمشاركة فى التدريبات.

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كما تغيب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، عن المشاركة فى المران الجماعي، وتأكد استمرار صالح جمعة فى صفوف الأهلى بعد عدم تلقى النادى أية عروض للتعاقد مع اللاعب.

فيما شارك ياسر إبراهيم مدافع الفريق فى المران الجماعى رغم إصابته بجرح قطعى فى مقدمة الرأس، إلا أن اللاعب خضع لفحص طبى أثبت جاهزيته للمشاركة فى المران الجماعي، ويستعد الأهلي للقاء مرتقب الخميس المقبل، أمام نادى بيراميدز فى الجولة 16 من مسابقة الدورى المصرى الممتاز

وشهد المران غياب أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق واكتفي بالتدريبات التي خاضها في الجيم، وكان فتحي قد تغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا؛ بسبب شعوره بآلام في الكاحل قبل المباراة، ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة.