شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يكسر رقمه العالمى فى تصنيف التنس بعد إنجاز أستراليا المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم البطل المصري محمد صفوت لاعب وادى دجلة 16 مركزاً فى التصنيف العالمى لمحترفى التنس، الذى صدر اليوم الأثنين عن الاتحاد الدوليى ليحتل المركز الـ 157 عالمياً، بعد تأهله التاريخى إلى بطولة أستراليا المفتوحة والتي ودعها من الدور الأول.

جاء تقدم صفوت بعدما احتل المركز الـ 173 عاليما فى آخر تصنيف للاتحاد الدولى للعبة ليكون فى الـ 157 .

ويعد هذا أفضل تصنيف يصل إليه صاحب الـ 29 عاماً عبر مسيرته الاحترافية، حيث سبق وأن كان أفضل مركز وصل إليه صفوت هو الـ 166 عالمياً .

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وكان تواجد محمد صفوت فى الدور الرئيسى لأستراليا المفتوحة للتنس إنجازا كبيرا، حيث عاد العلم المصرى للظهور فى البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما وتأهل اللاعب لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردى بدورى الألعاب الأفريقية الأخيرة التى استضافتها المغرب وكان إسماعيل الشافعى رئيس الاتحاد الحالى، آخر لاعب يمثّل مصر فى الدور الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس، حيث حقق ذلك الأمر مرتين عامى 1971، 1979.

ويبحث محمد صفوت عن مواصلة التألق خلال الفترة المقبلة وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية لفتح صفحة جديدة فى تاريخ التنس المصرى ووضعه على المسار الصحيح على المستوى الدولي.

واستطاع محمد صفوت أن يتأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.