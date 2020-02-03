بالفيديو.. ستاد القاهرة يحتضن أول تجربة لتقنية "VAR" في لقاء ودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
ظهرت أول تجربة لاستخدام تقنية "VAR" خلال مواجهة ودية في ستاد القاهرة بين فريقي سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة.
وشهدت المباراة حالة جدلية، استدعت لقيام حكم اللقاء لإيقاف اللقاء لاستخدام تقينة الفيديو "VAR" لمعرفة صحة اللعبة.
وتوجه حكم اللقاء، إلى شاشة صغيرة متواجدة في أرض الملعب، لمشاهدة إعادة المشهد من بدايته، لتيستغرق الأمر بعض الوقت، أعقبه اطلاق صافرة معلنًا عن قراره.
ومن جانبه، كان محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، قد أكد أن تقنية الفيديو سيتم تطبيقه مع الدور الثاني
وشهدت الفترة الماضية، وصول الأجهزة والمعتدات الخاصة بالتدريب على استخدام تقينة الفيديو، ليدخل بعدها الحكام المصريين على الفور في دورات تدريبه على استخدام هذه التقنية الجديدة.
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