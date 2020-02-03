طرد وركلة جزاء مهدرة.. أسوان يفوز على الإسماعيلي في مباراة مثيرة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انتهت مباراة أسوان والإسماعيلي بفوز الأول بهدفين لهدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة بعض الشئ على الرغم من تقدم فادي فريد بالهدف الأول لأصحاب الأرض والجمهور في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف الاسماعيلي هجماته ونجح في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60 عن طريق فخر الدين بن يوسف الذي تابع ارتداد الكرة من مسعد عوض حارس مرمى أسوان.

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وفي الدقيقة 67 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأسوان بعد عرقلة محمد فوزي حارس مرمى الدراويش للاعب أسوان، ليسجل محمد عبد المجيد الهدف الثاني لأسوان.

وفي الدقيقة 71 أهدر عبد المجيد فرصة تسجيل الهدف الثالث لأسوان بعد تمريرة متقنة من زميله كريم الطيب بعدما تقدم فوزي حارس الدروايش خارج مرماه.

واشتعلت أحداث المباراة، بعدما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب محمد هاشم وفي الدقيقة 85 بعدما اتركب خطأ بعرقلة محمد عبد المجيد الذي انفرد بمرمى الإسماعيلي.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد أسوان إلى النقطة الـ15 قفز بها إلى المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 21 احتل بها المرتبة السابعة.