الأهلي يوضح موقف رباعي الفريق من مباراة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف خالد محمود طبيب النادي الأهلي، موقف رباعي الفريق رمضان صبحي، وجونيور أجايي، وأحمد فتحي، وياسر إبراهيم من مواجهة بيراميدز المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الـ16 لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات للصحفيين عقب مران الفريق اليوم الإثنين "ننتظر عودة رمضان صبحي من الفحص الطبي للتأكد من درجة التئام العضلة الخلفية، لكنه لن يلحق مواجهة بيراميدز".

وكان رمضان صبحي قد غاب عن مباريات الأهلي في الفترة الأخيرة بسبب إصابته في العضلة الخلفية.

وواصل طبيب الأهلي قائلا "جونيور أجايي يعاني من نزلة برد، من المقرر أن يشارك في مران الفريق يوم الثلاثاء، سيكون جاهزاً من الناحية الطبية لمباراة الخميس".

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ولم يشارك جونيور أجايي في مران الأهلي الجماعي اليوم الاثنين بعد الحصول على راحة يوم الأحد عقب العودة من السودان بعد التعادل مع الهلال 1-1 بدوري أبطال أفريقيا.

وأكمل طبيب الأهلي تصريحاته قائلا "ياسر إبراهيم شارك في المران بشكل طبيعي وسيكون جاهزاً لمباراة بيراميدز".

وعانى ياسر إبراهيم من إصابة بجرح في الرأس على هامش مشاركته في مباراة الهلال.

واختتم خالد محمود تصريحاته متحدثا عن موقف أحمد فتحي "لقد أدى جلسة تدريب في الجيم، سنتابع حالته خلال الأيام المقبلة وموقفه يتحدد وفقا لمدى استجابته للبرنامج التأهيلي".

وغاب فتحي عن مباراة الأهلي الأخيرة أمام الهلال وخرج من قائمة المباراة بسبب معاناته من آلام في كاحل القدم، وتواجد حسام عاشور على مقاعد البدلاء بدلا منه.