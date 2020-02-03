أمير مرتضى: نستهدف التتويج بالسوبر الأفريقي والمصري خلال شهر فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق يسعى للتتويج ببطولتي السوبر المصري والأفريقي خلال شهر فبراير الجاري.
ويلتقي الزمالك بنظيره الترجي في مباراة السوبر الأفريقي في الـ14 من الشهر الجاري بدولة قطر، على أن يلتقي بالأهلي في الـ20 من الشهر ذاته بمباراة السوبر المصري بالإمارات.
وقال أمير مرتضى في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "شهر فبراير مهم جدا للفريق، حيث يتضمن مواجهات حاسمة منها مواجهتين ببطولتي سوبر ولهما استعدادات خاصة".
وتابع: "هدفنا حصد البطولتين ولدينا أيضا مباراتين بالدوري أمام حرس الحدود والإسماعيلي ونسعى لحصد نقاطهما وسيكونا بروفة قوية لمباراتي السوبر".
وأضاف المشرف على الكرة بالزمالك: "لا نقلل من بطولة الدوري ولا من المواجهتين لكن المدير الفني سيقوم بتدوير العناصر خلال اللقائين من أجل الوصول لأفضل استعداد ممكن".
واختتم أمير مرتضى تصريحاته مؤكدا أن شهر فبراير قد يشهد أيضا مواجهة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم ٢٨ بنهاية هذا الشهر.
يذكر أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أعلن في أكثر من مناسبة رفضه لخوض السوبر الأفريقي في قطر.
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