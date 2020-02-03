تدريب الزمالك.. ساسي يغيب وكارتيرون يطمئن على بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري

استأنف فريق الزمالك تدريباته اليوم، الاثنين، بعد عودته من رحلة أنجولا، وذلك استعدادا لمواجهة حرس الحدود بالدوري المصري في الجولة المقبلة.

وتعادل نادي الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي يوم السبت الماضي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، حيث حسم الفريق الأبيض تأهله لدور ال8 من البطولة الأفريقية.

ومنح باتريس كارتيرون راحة للاعبي الفريق الذين كانوا ضمن رحلة أنجولا من التدريبات الجماعية اليوم، باستثناء الخماسي محمد عنتر ومحمود حمدي الونش ويوسف إبراهيم أوباما ومحمد أوناجم وكاونجو كاسونجو.

وانطلق مران الفريق الأبيض على ملعب عبد اللطيف أبو رجيله بعملية الركض حول الملعب، أعقبها فقرة تأهيلية بالكرة تحت إشراف المدير الفني الفرنسي ، ثم اختتم التدريب بخوض تقسيمة قوية اطمـأن بها كارتيرون على جاهزية اللاعبين الذين استبعدوا عن لقاء أول أغسطس الأخير وأبرزهم طارق حامد وشيكابالا ومحمود علاء وعبد الشافي.

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وخاض ثلاثي حراس المرمى محمود عبدالرحيم جنش ومحمد أبوجبل ومحمد صبحي تدريبات قوية تحت إشراف عمرو عبدالسلام مدرب الحراس، حيث أدوا مرانا خاصا على بعض الأمور الفنية منها سرعة رد الفعل والتعامل مع التسديدات القريبة..

كما اطمأن الفرنسي كارتيرون على جاهزية المغربي أشرف بن شرقي للمشاركة في اللقاء القادم، وذلك عقب تعافيه بشكل تام من الإصابة العضلية التي كان يعاني منها.

وغاب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأبيض من مران اليوم للراحة، وذلك بعد حصوله على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل في السابعة والنصف مساءا على ملعب استاد القاهرة ، في الجولة ال16 من منافسة الدوري.