أول تحرك من الهلال السوداني بعد مباراته مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

تقدم نادي الهلال السوداني بخطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لتوضيح موقفه من أحداث مباراة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الأهلي والهلال السوداني بنتيجة التعادل 1/1 ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة العديد من أحداث الشغب من جماهير الهلال السوداني، وتوقفت المباراة بسبب القاء زجاجات داخل الملعب بجانب اقتحام البعض لأرض الملعب قبل أن يتم استئناف المباراة من قبل حكم المباراة.

وجاء خطاب الهلال للكاف لتوضيح الأحداث التي دارت خلال المباراة باقتحام جمهور لأرضية ملعب اللقاء.

Advertisements

وتضمن خطاب الفريق السوداني شكوى ضد حكم المباراة المغربي رضوان جيد، لسوء إدارته للمباراة، والسوابق التي قام بها الحكم المغربي ضد الفريق من قبل.

يذكر أن الأهلي تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تعادل مع الهلال كوصيف للمجموعة برصيد 11 نقطة، خلف النجم الساحلي التونسي بـ12 نقطة.

وسيلاقي الأهلي أحد فرق صنداونز الجنوب إفريقي والترجي التونسي ومازيمبي الكونغولي في دور الـ8 من البطولة الأفريقية.

وتقام قرعة ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مساء الأربعاء المقبل، بأحد الفنادق بمصر.