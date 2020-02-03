ميركاتو يناير في الدوري المصري...صفقات محدودة وأندية لم تشارك واستغاثة بالأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-معتز عمرو

انتهت رسميا فترة الانتقالات الشتوية للدوري المصري الممتاز بالأمس مع نهاية آخر يوم في شهر يناير المنقضي.

وعلى غير عادة الكرة المصرية، لم تشهد انتقالات يناير شراهة في إبرام الصفقات الشتوية، حيث اتسمت حركة تنقلات اللاعبين في الشتاء بالهدوء بالدوري المصري.

ويمثل عدم فتح باب الاستبدال للأندية من جانب اتحاد كرة القدم المصري، بالإضافة إلى قلة الأماكن الشاغرة في قوائم فرق الدوري المصري، أسبابا رئيسية لهدوء ميركاتو الشتاء.

واستعانت أندية الدوري المحلي في تدعيماتها على اللاعبين الأجانب، وكانت أبرز الصفقات غير المصرية انضمام السنغالي أليو بادجي للأهلي، واستقطاب الاسماعيلي للدولي التونسي فخر الدين بن يوسف، كما استعاد الزمالك مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو.

الأندية الأكثر إبراما للصفقات

يعد الأهلي وأسوان وطلائع الجيش وسموحة هما الفرق الأكثر إبراما للصفقات بأربعة لاعبين لكل فريق.

وضم الأهلي كلا من محمود عبد المنعم كهربا والسنغالي أليو بادجي ومحمد ناصر وعلي الملواني ناشئي فريق سيراميكا كليوباترا.

بينما تعاقد فريق سموحة مع صلاح محسن ومحمد عبد المنعم من الأهلي على سبيل الإعارة، وضم محمد طلعت لاعب المقاولون السابق وأحمد الشيخ.

وحصل فريق طلائع الجيش على خدمات عمار حمدي وحمد جمال بيبو وكيفين موهيري ومحمد أشرف روقا.

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أما فريق أسوان، أستقطب 4 لاعبين وهم محمد المرسي والغاني سولومون مينساه ومصطفى البدري ومحمد عبد المجيد.

الفرق الأقل استقطابا

كانت ظاهرة إجراء صفقات محدودة حسب الاحتياج هي الأبرز في انتقالات يناير، حيث أغلب أندية الدوري المصري أبرمت تعاقدات مع عدد يتراوح ما بين ولاعب وحتى ثلاثة لاعبين.

وكان الزمالك من أقل الأندية حيث استعاد لاعبه الكونغولي كابونجو كاسونجو بعد عودته من الإعارة من فريق الوحدة السعودي خلال الموسم الماضي.

كما تعاقد فريق الجونة مع لاعب وحيد وهو اسلام طارق حارس طنطا السابق، وحسم فريق دجلة تدعيم وحيد وهو ضم اللاعب الهولندي رودري أنطوي من فريق سارسكو سيلو سوفيا البلغاري، وأيضا حسم فريق إف سي مصر ضم الجامبي جبريل بوجانج

كما تعاقدت كلا من فرق الإسماعيلي والمقاولون وإنبي وطنطا مع لاعبين فقط.

وضم الإسماعيلي التونسي فخر الدين بن يوسف واللاعب الأوغندي باتريك كادو، بينما تعاقد المقاولون مع أيمن حفني وكيفين موهيري، واستقطب إنبي كلا من أحمد على، هداف الدوري الموسم الماضي، والليبيري تونيا تيسدال وحصل فريق طنطا على خدمات محمد أشرف وأحمد سالم صافي.

وبرصيد ثلاث صفقات لكل نادي، تعاقد فريق الإنتاج الحربي مع أحمد علي وأحمد عفيفي وأحمد صابر، وضم فريق حرس الحدود عبد الرحمن جبنة والتونسي أيوب بن مشارك والمهاجم البرتغالي جوميز، واستقطب الاتحاد السكندري محمد الصباحي والليبي أنيس سالتو والسوري عمر الميداني.

الأندية التي لم تشارك في سوق الانتقالات

بينما هناك فرقا لم تبرم أية صفقات بسبب عدم وجود أماكن شاغرة بالقائمة المحلية مثل فرق مصر المقاصة وبيراميدز، كما لم يجري فريق المصري أي تعاقد في ظل الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لفترتي قيد.

الصفقة الأغلى في ميركاتو يناير

ومن حيث الصفقة الأكثر قيمة مالية في يناير بالدوري المصري، فيعد انتقال السنغالي أليو بادجي للأهلي قادما من رابيد فيننا النمساوي هو الأغلى، حيث بلغت قيمة إتمام التعاقد 2 مليون يورو.