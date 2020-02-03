ليفاندوفيسكي يتوج بجائزة أفضل لاعب بولندي في عام 2019

توج النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني اليوم الإثنين، بجائزة أفضل لاعب بولندي لعام 2019.
وعبر ليفاندوسكي عن فرحته لتتويج بتلك الجائزة علي حساباته بمواقع التواصل الإجتماعيتويتر وإنستجرام: " شكرًا لجميع الجماهير، كل جائزة ليست مجرد تأكيد على أن العمل يستحق العناء، بل أيضًا دافع إضافي للعمل بقوة أكبر".
وتعتبر تلك هي المرة الثامنة التي يحصد فيها ليفاندوسكي صاحب ال 31 عامًا جائزة أفضللا لاعب بولوندي.
وسجل ليفاندوفسكي 48 هدفا خلال 48 مباراة رسمية لبايرن ميونخ خلال عام 2019، وتوج في الموسم الماضي هدافا للدوري الألماني (بوندسليجا)، للمرة الرابعة.
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