جماهير الأهلي تدعم شريف إكرامي بهاشتاج وحش إفريقيا

أعلن شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي، بيانا رسميا عن رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية عقده مع النادي بنهاية الموسم الحالي ، مؤكدًا أنه سيكشف عن خطوته المقبلة حين الاستقرار عليها.
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حصل النجم الملقب بوحش إفريقيا على غرار والده إكرامي الشحات، مع الأهلي بـ18 لقبا خلال عشرة أعوام قضاهم بين أسوار القلعة الحمراء، بواقع 7 ألقاب دوري مصري، 5 سوبر مصريوكأس مصر، 2 دوري أبطال إفريقيا، 2 سوبر إفريقي ولقب كونفدرالية.
وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، غرد محبي الأهلي لإكرامي تحت هاشتاج "وحش إفريقيا" بحيث تمنوا له التوفيق في خطوته المقبلة ومشيدين بما قدمه مع القلعة الحمراء.
فالت مشجعة للأهلي "أتمنى لك الأفضل دائمًا"،أما بسملة،فكتبت "تتمنى لك الأفضل يا وحش إفريقيا".
أما مصطفى مجدي، "نحن نتظرك من جديد لقد رحلتمن الباب الكبير"، فيما علق مصطفى فتحي، "كل الاحترام لحارسنا الكبير، واتمنى لك التوفيق في الخطوة الجديدة".
وقالت ريهام عصام " خرجت من الباب الكبير شكرا علي كل ما قدمته للفريق"، أمت رنا كتب " لطالما اسعدتنا رسمت البسمة على وجوهنا و كنت خير مثال اللاعب المجتهد و الوفيّ، يصعب علينا رحيلك من القلعة الحمراء، شكراً لك لكل تلك اللحظات التي أمضيتها بين جدارن النادي بكل إخلاص و حب، كنت خير ابناء النادي الأهلي".
سيد حسن " والله الواحد ماعارف يقولك ايه ولا ايه الكلام كتير والتعبير عنه مابيتوصف بكلمة واحدة".
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