الجزيري يقود هجوم المقاولون العرب أمام إنبي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، تشكيل فريقه أمام إنبي المقرر له الساعة الخامسة مساءً، على ملعب "بتروسبورت"، ضمن الأسبوع السادس عشر من الدوري الممتاز.
شهد القائمة استبعاد طاهر محمد ومحمود أبو السعود، جاء تشكيل ذئاب الجبل لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: حسن شاهين
في الدفاع: أمير عابد، محمد سمير ثابت، فاروقا نور الدين، حسن
في خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، النيجيري معروف يوسف، كريم مصطفى
في الهجوم. شكري نجيب، سيف الدين الجزيري
على مقاعد البدلاء: أحمد عربي، فادي نجاح، عبد الرحمن فاروق، أحمد الشيمي، عبد الله ياسين، محمد عصام، لويس إدواردو.
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