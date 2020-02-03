الاتحاد الآسيوي يختار 5 فرق للمنافسة على أفضل فريق في العقد

وضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فريق الهلال السعودي في مقدمة 5 أندية اختارها للفوز بجائزة الأفضل في القارة خلال الأعوام الـ10 الماضية.
تضم القائمة كلا من الهلال السعودي، جوانزو الصيني، والسد القطري، وأوراوا الياباني، وتشونبوك الكوري، وأتاح الآسيوي عبر موقعه للجماهير التصويت للخماسي.
يذكر أن الاتحاد الآسيوي شارك الجماهير بتصويت آخر خلال الأيام الماضية، حول أفضل فريق في العقد على صعيد غرب آسيا، وكان الهلال كذلك ضمن الأندية وببينها الاتحاد والأهلي.
وسجل فريق الهلال الرقم الأعلى من الانتصارات على مستوى
يستعد نادى أهلى جدة لمواجهة باختاكور الأوزبكي في افتتاح دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا موسم ٢٠٢٠.
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