مدرب الزمالك يطمئن على جاهزية اللاعبين للمباريات القادمة

خاض لاعبوا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة قوية في جزء من الملعب، اطمأن خلالها كارتيرون المدير الفني، على جاهزية كافة اللاعبين الذين لم يتواجدوا برحلة أنجولا، كذلك شارك

فيها الخماسي المستثني من الراحة والذين تواجدوا بالرحلة الأخيرة.

واطمأن كارتيرون على جاهزية الجميع الفنية للمباريات القادمة.

ظهر طارق حامد بشكل فني وجاهزية

قوية للمباريات القادمة، وذلك في ظل غيابة عن الفريق في اللقائين السابقين، سواء أمام وادي دجلة بالدوري بسبب الإيقاف، وأمام أول أغسطس للراحة.

كذلك ظهر شيكابالا وحازم إمام ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء وبن شرقي، والذين غابوا عن الرحلة الأخيرة، بشكل قوي.