اخبار الرياضه

أسوان يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 نجح فريق أسوان في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على الإسماعيلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

 سجل أسوان هدفه مبكرًا في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق فادي فريد.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى

Advertisements

خط الوسط: همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: شيلونجو

 على مقاعد البدلاء: محمد مجدى عبدالفتاح، حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، إبراهيم أبو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

وجاء تشكيل أسوان كالآتي..

 مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، السنجهاوي، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسيني سمير، هيثم الفيل، أحمد صغيري، أحمد عامر، غادي فريب، كريم الطيب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أسوان يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا