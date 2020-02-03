أسوان يتقدم على الإسماعيلي في الشوط الأول

نجح فريق أسوان في إنهاء الشوط الأول متقدمًا على الإسماعيلي بهدف نظيف، في اللقاء الذي يقام بينهما ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز.

سجل أسوان هدفه مبكرًا في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق فادي فريد.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد فوزى

خط الدفاع: أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – محمد هاشم – محمود البدرى

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خط الوسط: همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى – فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: شيلونجو

على مقاعد البدلاء: محمد مجدى عبدالفتاح، حارس المرمى، محمد مجدى الجمل، محمد مخلوف، محمد بيومى، إبراهيم أبو اليزيد – كماتشو – محمد الشامى.

وجاء تشكيل أسوان كالآتي..

مسعد عوض في حراسة المرمى، محمد إسماعيل، السنجهاوي، إبراهيم القاضي، مصطفى دويدار، الحسيني سمير، هيثم الفيل، أحمد صغيري، أحمد عامر، غادي فريب، كريم الطيب.