تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ17 بالدوري السعودي

تنطلق يوم الأربعاء ٥ فبراير، منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى"، بثلاثة مواجهة حيث يلتقى العدالة بفريق ضمك، التعاون مع اتحاد جدة والهلال بفريق الرائد.

نتابع في اليوم الأول من مواجهة فريق العدالة أمام نظيره فريق ضمك وذلك في تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، والساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية يليه مواجهة فريق التعاون أمام نظيره فريق اتحاد جدة على ملعب المللك عبدالله الرياضية فى تمام الساعة الخامسة وخمس وعشرين دقيقه بتوقيت مصر والساعة السادسة وخمس وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يلتقي فريق الهلال بنظيره فريق الرائد في تمام الساعة

السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مصر، والساعة الثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد جامعة الملك سعود.

تتواصل لقاءات الجولة السابعة عشر يوم الخميس ٦ فبراير، عندما يحل فريق النصر ضيفاً على نظيره فريق الفتح على ملعب فيصل بن فهد، في تمام الساعة الخامسة وعشرين دقيقة بتوقيت مصر و الساعة السادسة وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يلتقى فريق أهلى جدة بنظيره فريق الاتفاق، وذلك في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقة بتوقيت مصر والساعة الثامنة وعشرين دقيقة بتوقيت المملكة العربية السعودية علة ستاد جامعة الملك عبدالعزيز الرياضية.

تختتم منافسات الجولة السابعة عشر يوم الجمعة ٧ فبراير عندما يستضيف ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية مواجهة فريق أبها أمام نظيره فريق الوحدة والمقرر أقامتها فى تمام الساعة الثالثة بتوقيت مصر، الساعة الرابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يليها يلتقي فريق الحزم بنظيره فريق الفيحاء في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مصر، الساعة السادسة والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب الريس بنادي الحزم.

وتنتهي منافسات الجولة السابعة عشر بمواجهة فريق الشباب أمام نظيره فريق الفيصلي المقرر لها في تمام الساعة السابعة وعشرين دقيقه بتوقيت مصر و الساعة الثامنة وعشرين دقيقه بتوقيت المملكة العربية السعودية علي ملعب الملك سلمان.

ونجح نادي الهلال استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد ٣٥، بفارق نقطة عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٣٤ نقطة.

ويأتى فى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي نادى أهلى جدة برصيد ٣٠ نقطة.

