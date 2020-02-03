أحمد فتحي يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية

لم يشارك أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، في المران الجماعي الذي أقيم بعد ظهر اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، واكتفي بالتدريبات التي خاضها فيالجيم.
كان فتحي قد تغيب عن المشاركة في مباراة الأهلي الماضية أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا،
يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
يحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة.
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