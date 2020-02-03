جونيور أجايي يغيب عن مران الأهلي

غاب جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت ظهر اليوم على ملعب التتش بالجزير، بسبب معاناته من نزلة البرد.
وكان مجموعة اللاعبين الذين خاضوا مباراة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا قد خاضوا مرانًا استشفائيًا اليوم الإثنين للتخلص من الإجهاد، فيما خاضبقية اللاعبين مرانًا بدنيًا وفنيًا قويًا، استعدادًا للمرحلة المقبلة المهمة.
يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة السادسة عشرة من الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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