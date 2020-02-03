بث مباشر | مشاهدة مباراة برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة برشلونة لفريق ليفانتي في أهم مباريات اليوم الأحد 2-2-2020 في إطار منافسات الجولة الـ22 من مسابقة الدوري الإسباني، بإدارة من الحكم الإسباني “أدريان كورديرو فيغا”.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 بتعليق “يوسف سيف”، ستنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “الكامب نو” بمدينة برشلونة.

يستقبل برشلونة فريق ليفانتي وهدفه الحصول على النقاط الثلاث، واستمرار مطاردته لمتصدر جدول ترتيب الليجا “ريال مدريد” الذي حقق فوزًا ثمينًا أمس امام “أتلتيكو مدريد” في الديربي على ملعب ” سانتياجو برنابيو“.

وسيحاول المدير الفني الجديد كيكي سيتين تدراك الأمور وتعويض الخسارة المريرة التي تلقاها الفريق امام خفافيش المستايا في الجولة الماضية بنتيجة (2-0)، وعلى الرغم من التأهل إلى دور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على فريق “ليجانيس” إلا ان بطولة الليجا تظل هي الأهم بالنسبة لجماهير البلوجرانا.

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ويغيب عن صفوف الفريق في هذه المواجهة لاعب خط الوسط التشيلي “أرتورو فيدال”، بسبب إصابته بكدمة في الفخذ الأيسر، وعودته إلى الملاعب تعتمد على مدى سرعة تعافيه.

على الجانب الآخر يدخل الضيف ليفانتي المباراة بأسوأ شكلاً ممكن حيث خسر اخر 4 مباريات في الليجا، ويقبع الفريق في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد 26 نقطة جمعهم من 21 مباراة فقد حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مبارتين فقط وخسر 11 مباراة.

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