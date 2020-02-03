رياضة | الأهلي يحسم مشاركة جونيور أجاي ضد بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم مشاركة جونيور أجاي ضد بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف النييجري جونيور أجاي مهاجم الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

وكان أجاي قد تغيب عن مران الأهلي اليوم الاثنين والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقال محمود في تصريحات خاصة :"أجاي تعرض لنزلة برد وشيسارك غدا في مران الفريق الأحمر".

Advertisements

وأضاف :"اللاعب النييجيري سيكون جاهز من الناحية الطبية لمواجهة بيراميدز".

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز مساء الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 36 نقطة جمعهم من الفوز في 12 مباراة متتالية.

