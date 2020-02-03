رياضة | نكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الأهلي وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نكشف موقف رمضان صبحي من المشاركة في مباراة الأهلي وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز.

ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز مساء الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

Advertisements

وقال طبيب الأهلي في تصريحات خاصة :"من الصعب لحاق رمضان صبحي بمواجهة بيراميدز المقبلة وسيكون بعيدًا عن اللقاء".

وأضاف: "ننتظر عودة اللاعب من أجل فحصه ومعرفة درجة التئام المزق في العضلة الخلفية".

ويغيب رمضان صبحي عن الأهلي منذ شهر ديسمبر الماضي بعد تعرض للإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مران الفريق الأحمر قبل مواجهة الإسماعيلي بالدوري.