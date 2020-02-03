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رياضة | جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

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بات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بالإقالة قبل أيام من مواجهة ريال مدريد الإسباني في وذلك بعد السقوط أمام توتنهام في .

 

ذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن السيتي لم يعد يرغب في بقاء جوارديولا كمدرب للفريق بعد تراجع المنافسة مع في الدوري الإنجليزي.

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ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراتين الأولى في 26 فبراير الجاري والثانية في السابع عشر من مارس بملعب الاتحاد.

 

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