رياضة | جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا مهدد بالإقالة قبل مباراة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي مهددًا بالإقالة قبل أيام من مواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا وذلك بعد السقوط أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي.

ذكرت شبكة ديفنسا سنترال الإسبانية المقربة من ريال مدريد أن السيتي لم يعد يرغب في بقاء جوارديولا كمدرب للفريق بعد تراجع المنافسة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

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ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في مباراتين الأولى في 26 فبراير الجاري والثانية في السابع عشر من مارس بملعب الاتحاد.