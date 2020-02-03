رياضة | برشلونة يستكمل تدريباته استعداداً لمواجهة أتليتكو بيلباو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يستكمل تدريباته استعداداً لمواجهة أتليتكو بيلباو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فريق ​برشلونة​ الاسباني سريعاً للتدريبات استعداداً لمواجهة اتلتيك ​بلباو​ في دور الثمانية من بطولة كأس ملك إسبانيا، على ملعب "سان ماميس".

وكان النادي الكتالوني قد تخطى عقبة ليفانتي على ملعب الكامب نو بنتيجة 2-1، لمواصلة الضغط على المتصدر ريال مدريد.

وبحسب صحيفة ماركا الاسبانية، فقد شهدت الحصة التدريبية وجود 13 لاعبًا من أكاديمية لاماسيا للمرة الأولى، حيث شارك 9 لاعبين من فريق الشباب و4 من فريق الناشئين.

ويعاني البرشا من قلة عدد اللاعبين في الفريق الأول حيث يمتلك 17 لاعبًا مع إصابة لويس سواريز التي ستمتد لاربعة اشهر.