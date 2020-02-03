رياضة | تطبيق تقنية الفار في مباراة سيراميكا والبلدية الودية (فيديو وصور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطبيق تقنية الفار في مباراة سيراميكا والبلدية الودية (فيديو وصور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة بلدية المحلة وسيراميكا كليوباترا الودية التي تقام الآن علي معلب استاد القاهرة الدولي ، تجربة تطبيق تقنية الفار.

ويقود المباراة تحكيميا "محمود عاشور حكم ساحة وأحمد حسام طه مساعد أول وأحمد سمير مساعد ثان، وخالد جمال الغندور، ومبروك نبيل حكام للفيديو".

وأحتسب عاشور ضربة جزاء لبلدية المحلة اعترض عليها لاعبي سيراميكا ليحتكم الفار الذي يؤكد على صحة قرار عاشور بضربة الجزاء.

وجاءت المباراة الودية ضمن استعدادات الفريقين لإستئتاف دوري الممتاز ب يوم الثلاثاء المقبل، حيث يحتل البلدية المركز السابع في المجموعة الثالثة بحري برصيد 19 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز الاول بالمجموعة الثانية.