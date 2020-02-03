رياضة | محمد شعبان لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك قادر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد شعبان لـ"الخليج 365 الرياضي": الزمالك قادر على الفوز بدوري أبطال إفريقيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمنى محمد شعبان لاعب نادي الزمالك السابق وقوع فريق النجم الساحلي التونسي في طريق الزمالك المصري، بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شعبان في تصريحات خاصة لـ الخليج 365 الرياضي بأن الزمالك قادر على المنافسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وأن اللقب ليس بالبعيد عن الفارس الابيض ولكن يجب الحذر من الفرق القوية الموجودة بدور الثمانية.

وبسؤاله عن توقعه الشخصي لمنافس الزمالك في دور الثمانية قال : بلا شك اتمنى ان نواجه فريق النجم الساحلي التونسي في دور الثمانية، الفريق قادر على عبوره، نظرا لخبرات الجهاز الفني واللاعبين وبإذن الله سنتواجد في المباراة النهائية.

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وأضاف : لي ذكريات خاصة مع فريق النجم الساحلي عندما خسرنا غي الكونفدرالية بخماسية وفزنا عليهم في القاهرة بثلاثية نظيفة وخرجنا من البطولة بفارق هدف وحيد، ولكن بإذن الله قادرين على عبور دور الثمانية مهما كان المنافس.

وتابع : الفرص متساوية بين الفرق الموجودة بدور الثمانية ولا يوجد فارق بين صاحب المركز الأول والثاني، البطولة تضم فرق على أعلى مستوى لذلك يجب على الزمالك الحذر من اجل التتويج بالبطولة.

وتقام قرعة دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الأربعاء ٥ فبراير، حيث ينتظر الزمالك مواجهة احد فرق الترجي التونسي او النجم الساحلي او صن داونز الجنوب أفريقي.