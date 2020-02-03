رياضة | بشرى سارة للزمالك ضد حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للزمالك ضد حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جاهزًا للمشاركة في مباراة حرس الحدود المقرر لها يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

وخضع بن شرقي لفحوصات على هامش مران اليوم وتأكد جاهزيته للمشاركة في لقاء الأربعاء بعد تماثله للشفاء بشكل كامل مع الفريق.

وتعرض اللاعب للإصابة قبل مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي بالجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا خلال فترة الإحماء ليتم استبعاده من وقتها عن مباراتي وادي دجلة بالدوري وأول أغسطس الأنجولي بالجولة الأخيرة لدور المجموعات الإفريقي.

وفضل الجهاز الفني عدم المجازفة به ومنحه الوقت الكافي للراحة والعلاج وإدخار مجهوده للمباريات المقبلة للفريق على كافة المستويات.