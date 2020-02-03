رياضة | الداخلية يواجه السكة الحديد استعدادا للزرقا بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية يواجه السكة الحديد استعدادا للزرقا بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية، بقيادة هشام زكريا، مباراة ودية في الثالثة من عصر الثلاثاء، مع فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور، وذلك على ملعب نادى السكة.

ويستعد فريق الداخلية لمواجهة فريق الزرقا يوم الإثنين المقبل الموافق 10 فبراير الحالي ، في إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.

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ويحتل فريق الداخلية المركز الثاني في المجموعة الثانية، برصيد 21 نقطة، حيث خاض 13 مباراة، حقق خلالهم 5 انتصارات، و6 تعادلات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، سجل لاعبيه 16 هدف وسكنت شباكه 10 أهداف.

وفي المقابل، يستعد فريق السكة الحديد لمواجهة فريق مصر للتأمين في الأسبوع العشرين، للمجموعة العاشرة من دوري القسم الثالث.

ويحتل فريق السكة الحديد، صدارة المجموعة السادسة برصيد 36 نقطة بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه البلاستيك ومصر للتأمين والماظة.