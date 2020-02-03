رياضة | الخطيب يستدعي رينيه فايلر وعبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب يستدعي رينيه فايلر وعبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة تدريب الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، قبل نهايته بوقت كبير.

وترك فايلر لسيزا المدرب العام وسامي قمصان المدرب المساعد من أـجل التوجه لاجتماع محمود الخطيب رئيس النادي والحديث عن أحوال الفريق والمرحلة المقبلة والتي ستشهد خوض الفريق مباريات هامة على الصعيد المحلي والإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.