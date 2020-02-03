رياضة | مواجهات قوية في الجولة 19 لمجموعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات قوية في الجولة 19 لمجموعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، الجولة 19 للمجموعة السادسة للقسم الثالث، بإقامة 7 مباربات قوية ومرتقبة، بينما يحصل فريق السكة الحديد المتصدر على راحة هذا الأسبوع.

ويقدم "الخليج 365 الرياضي" مباريات الجولة التاسعة عشر :

1- البلاستيك مع الشمس

يخوض فريق البلاستيك، وصيف المجموعة، بقيادة تامر عبد الخالق، برصيد 29 نقطة، لقاء مرتقب مع فريق الشمس، صاحب المركز الثامن، بقيادة أحمد علي برصيد 23 نقطة، وفاز الشمس بهدفين نظيفين في الدور الأول.

2- المرج مع ألماظة

على ملعب المرج، يلتقي فريق المرج صاحب المركز التاسع، بقيادة على سليمان برصيد 23 نقطة مع فريق ألماظة، صاحب المركز الثالث، بقيادة جمال ترك، برصيد 29 نقطة، وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

3- مصر للتأمين مع شباب سراى القبة

يستضيف ملعب التأمين بالمقطم، لقاء فريق مصر للتأمين صاحب المركز الرابع، بقيادة عمرو عبده برصيد 29 نقطة، مع فريق مركز شباب ساري القبة، متذيل المجموعة، بقيادة عماد السيد برصيد 5 نقاط، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز التأمين بهدفين دون رد.

4- العبور مع شباب بطا

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يواجه فريق العبور صاحب المركز الخامس، بقيادة عطيه السيد برصيد 28 نقطة مع فريق مركز شباب بطا، صاحب المركز السادس، بقيادة محمد عابدين برصيد 27 نقطة، وحقق بطا الفوز بهدف في الدور الأول.

5- الغابه مع بهتيم

يخوض فريق الغابة، صاحب المركز الحادي عشر، بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 18 نقطة، مواجهة قوية، مع فريق بهتيم، صاحب المركز السابع، بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 25 نقطة، وحقق فريق الغابه الفوز بهدف خارج ملعبة في الدور الأول.

6- شباب الأميرية مع اتحاد الشرطة

يحتضن ملعب نادى الأميرية، لقاء فريق مركز شباب الأميرية صاحب المركز الرابع عشر بقيادة خالد سعد برصيد 15 نقطة مع نظيره فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز العاشر بقيادة محمود سعيد برصيد 22 نقطة، وحقق فريق اتحاد الشرطة الفوز بهدف في الدور الأول.

7- بنها مع طوخ

يشهد ملعب بنها، لقاء دربي القليوبيه، فريق بنها صاحب المركز الثاني عشر بقيادة محمد عثمان مع فريق طوخ صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد خطاب، ويدخل الفريقين اللقاء برصيد 16 نقطة، وشهدت مباراة الدور الأول التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ترتيب المجموعة السادسة

1- السكة الحديد 36 نقطة

2- البلاستيك 29 نقطة

3- ألماظة 29 نقطة

4- مصر للتأمين 29 نقطة

5- العبور 28 نقطة

6- شباب بطا 27 نقطة

7- بهتيم 25 نقطة

8- الشمس 23 نقطة

9- المرج 23 نقطة

10- اتحاد الشرطة 22 نقطة

11- الغابة 18 نقطة

12- بنها 16 نقطة

13- شباب طوخ 16 نقطة

14- شباب الأميرية 15 نقطة

15- شباب سراى القبة 5 نقاط