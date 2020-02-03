رياضة | ميلان يستعيد إبراهيموفيتش أمام إنتر في ديربي ميلانو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يستعيد إبراهيموفيتش أمام إنتر في ديربي ميلانو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكّدت شبكة سبورت ميديا سيت الايطالية أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكون جاهزا للمشاركة في مباراة الديربي يوم الأحد المقبل أمام نادي الإنتر في الجولة الـ23 من بطولة الدوري الايطالي على ملعب سان سيرو.
وكان زلاتان قد غاب عن مباراة ميلان السابقة أمام هيلاس فيرونا والتي إنتهت بالتعادل 1-1 بسبب الإنفلونزا.
وأشارت الشبكة إلى أن النجم السويدي شارك في تمارين الفريق بشكل عادي اليوم وسيكون حاضرًا بنسبة 100% لمباراة الديربي المنتظرة بين الفريقين.
وإنتقل زلاتان إلى ميلان في الميركاتو الشتوي الماضي في صفقة إنتقال حرّ ومجانية.