رياضة | عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة جديدة تؤرق الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن التدريب للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار ابتتس بمقر الجزيرة.

وجاء غياب الجناح النيجيري بسبب شعوره بالإجهاد، حيث تغيب عن المران الجماعي ولم يتواجد فيه.

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واستأنف الأهلي تدريباته ظهر اليوم عقب الراحة التي حصل علها الفريق لمدة ٢٤ ساعة بعد العودة من السودان ومواجهة فريق الهلال.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز الخميس المقبل على ستاد الدفاع الجوي في الجوي في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة تريب الدوري الممتاز برصيد ٣٦ نقطة جمعهم من الفوز في ١٢ مباراة متتالية.