رياضة | ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام منافسات النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مساء أمس الأحد منافسات النسخة الثامنة من بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو المصنفة من عيار النجمتين والتي استضافها نادي الفجيرة للفنون القتالية باشراف الاتحاد الإماراتي للتايكواندو على مدار الأيام الثلاث الماضية بمجمع زايد الرياضي.

وشهدت البطولة - التي تعد أولى البطولات المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكواندو للعام ٢٠٢٠ - مشاركة قياسية تمثلت بـ ٢٠٠٠ مشارك ومشاركة مثلوا ٤٣ دولة.

وأقيمت يوم أمس منافسات فئة الكبار وشهدت هذه الفئة مشاركة نخبة من نجوم وأبطال رياضة التايكواندو العالميين والذين يبحثون عن التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية والمقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من ٢٤ يوليو إلى ٩ أغسطس من هذا العام.

وضمن منافسات فئة الكبار، تجنبت اللاعبة التركية ، روكي يلدرم ، المتأهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، أي مفاجآت لتحقق البالغة من العمر ٢٨ عاماً الميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت ٤٩ كغم حيث فازت صاحبة برونزية بطولة العالم الأخيرة في النزال النهائي على اللاعبة الفلسطينية غزل كياني والأخيرة حققت الكثير من الانتصارات المميزة بفوزها على لاعبات مصنفات مثل لاعبة الصين تايبيه هونغ يو تينغ صاحبة برونزية بطولة آسيا عام ٢٠١٨.

كما توجت صاحبة ذهبية دورة الألعاب الآسيوية عام ٢٠١٨ والمصنفة الأولى في البطولة ، لاعبة الصينة تايبيه ، سو بو يا ، بالميدالية الذهبية ضمن منافسات وزن تحت ٥٣ كغم بعد تخطيها عقبة الأوزبكية كايوموفا شاروس.

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وحققت اللاعبة التركية المتألقة هاتيس - صاحبة فضية بطولة العالم عام ٢٠١٧ - ذهبية وزن تحت ٥٧ كغم فيما حققت اللاعبة الأردنية الواعدة والتي سبق وأن شاركت في أولمبياد الشباب (بوينس آيرس ٢٠١٨) ، نتالي الحميدي ، المركز الأول وذهبية وزن تحت ٦٢ كغم في أعقاب فوزها في النهائي على اللاعبة الأوزبكية فيروزا.

وتواصل التفوق الأردني في منافسات فئة السيدات حيث نالت النجمة جوليانا الصادق ذهبية وزن تحت ٦٧ كغم بعد فوزها على منافستها الرئيسية على بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو ، اللاعبة الأوزبكية نيجورا.

من جانبها حققت اللاعبة نور تتار الذهبية الثالثة لتركيا ضمن فئة السيدات بفوزها بذهبية وزن تحت ٧٣ كغم وتعتبر "تتار" إحدى أهم لاعبات التايكواندو على مستوى العالم والتي سبق وأن توجت بفضية أولمبياد لندن ٢٠١٢ وبرونزية أولمبياد ريو والمصنفة الثانية على وزن تحت ٦٧ كغم.

وإحدى أكبر مفاجآت النسخة الحالية من بطولة الفجيرة حققها لاعب المنتخب العُماني "شفيقاني فرشيد" والذي هزم صاحب برونزية بطولة العالم الأخيرة (مانشستر ٢٠١٩) ، اللاعب الأردني حمزة قطان في الدور ثمن النهائي من منافسات وزن فوق ٨٧ كغم والذي حقق ذهبيته اللاعب المكسيكي كارلوس سانسوريس صاحب فضية بطولة العالم الأخيرة.

وانتزع البرازيلي ميغيل سواريس ذهبية وزن تحت ٨٧ كغم بعد فوزه في النهائي على اللاعب الأردني أنس الصادق وفي نزال مثير للغاية فاز صاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد الشباب ، زيد مصطفى ، بالميدالية الذهبية ، في الثواني الأخيرة بنزاله أمام اللاعب الأفغانستاني منصوري ضمن منافسات وزن تحت ٦٨ كغم.

ومع نهاية منافسات فئة الكبار ، تصدر المنتخب الأردني ، ترتيب جدول الميداليات برصيد ١٠ ميداليات (٤ ذهبيات وفضيتين و٤ برونزيات) وحل المنتخب التركي في المركز الثاني برصيد ٥ ميداليات من بينها ٤ ذهبيات وبرونزية واحدة وجاء منتخب الصين تايبيه ثالثاً بـ ذهبية واحدة وفضية واحدة و٥ ميداليات برونزية.