رياضة | كارتيرون يرفض التدوير في حراسة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يرفض التدوير في حراسة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك التدوير في مركز حراسة المرمى خلال الفترة المقبلة وتقسيم المشاركة على حراسه كمباراة لكل منهم.



ويضم الزمالك بين صفوفه كل من محمد أبو جبل ومحمود عبد الرحيم جنش ومحمد عواد ومحمد صبحي في مركز حراسة المرمى حاليًا.



ورفض كارتيرون فكرة تدوير المشاركة بين الحراس وتقسيم التواجد مباراة على التوالي لكل منهم وفضل بقاء محمد أبو جبل في التشكيل الأساسي مع إراحته في لقاءات إستثنائية والدفع بعواد أو جنش لإزالة الإرهاق والضغط.



وشارك عواد في مباراة أول أغسطس الأنجولي الأخيرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا بسبب إراحة أبو جبل لضغط اللقاءات في الفترة المقبلة.