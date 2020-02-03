رياضة | كارتيرون يحدد ترتيب مهاجمي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يحدد ترتيب مهاجمي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك ترتيب المهاجمين بين صفوفه خلال الفترة المقبلة وسط تواجد الثلاثي مصطفى محمد والكونغولي كابونجو كاسونجو إلى جانب عمر السعيد.

وحدد كارتيرون ترتيب المهاجمين لكل من مصطفى محمد في المرتبة الأولى وبعدها الكونغولي كابونجو كاسونجو ثم عمر السعيد في المرتبة الثالثة.

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ويستعد الزمالك لملاقاة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ16 لبطولة الدوري.

وكان الزمالك قد تعادل في مباراة أول أغسطس الأنجولي ضمن منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وعاد الزمالك مهاجمه الكونغولي في يناير الماضي وقيده في القائمتين المحلية والافريقية للفريق في الوقت الحالي.