رياضة | مدافع الأهلي يعود للتدريب وغياب أحمد فتحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدافع الأهلي يعود للتدريب وغياب أحمد فتحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غاب أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مران الفريق الجماعي المقام حاليًا على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي غياب فتحي، بسبب تعرضه للإصابة في المران الأخير قبل مواجهة الهلال السوداني، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ومن ناحية أخرى تواجد ياسر إبراهيم مدافع الفريق، في المران الجماعي، رغم تعرضه للإصابة في الرأس.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز سبورت، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.