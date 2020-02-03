رياضة | جيوفينكو يرفض الرحيل عن الهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جيوفينكو يرفض الرحيل عن الهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكان جيوفنكو قد تلقى عروضا رسمية، للعودة إلى بلاده واللعب في الدوري الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي.
وأشار الصحفي الإيطالي أندريه بيرتون إلى رفض اللاعب جيوفينكو عرض نادي بارما الإيطالي، مؤكدَا سعادته باللعب في بطل آسيا.
وأوضح الصحافي الإيطالي أن قرار جيوفينكو بالبقاء رفقة الزعيم جاء بسبب الراتب الضخم الذي يتقاضاه اللاعب في الموسم الواحد ما يقدر ب6 ملايين يورو.
ويحتل جيوفنيكو صدارة جدل ترتيب أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 7 تمريرات إلى جانب إحراز 9 أهداف خلال 14 مباراة في الدوري حتى الآن، خلف الثلاثي كريغ غودوين لاعب الوحدة، ونجم فريق الفيصلي يوسف الجبلي، ولاعب نادي الفيحاء، أرسينيو مارتينيز، برصيد 6 تمريرات، فيما يأتي خلفهم مهاجم النصر المغربي نور الدين أمرابط، وسعد بقير لاعب فريق أبها، ولاعب التعاون هيلدون راموس.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 35 نقطة.