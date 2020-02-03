رياضة | حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تأجيل قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة ما أثير حول تأجيل مباراة القمة بين الزمالك والأهلي المقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري في بطولة الدوري.

وأكد المصدر أن الزمالك لم يتلق أي خطابات رسمية من الجبلاية بشأن هذا الأمر ولم يتم الحديث حتى بشكل ودي بشأن تأجيل اللقاء.

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ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم 20 في كأس السوبر المصري بالإمارات وبعدها بأربعة أيام مواجهة الأهلي.

ويلاقي الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم 14 من الشهر الجاري في كأس السوبر الافريقي بقطر.

وترددت أنباء قوية في الفترة الأخيرة حول إمكانية تأجيل اللقاء بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الفريقين.