رياضة | عاجل.. الهلال يشكو حكم مباراته ضد الأهلي ويتبرأ من أزمة جماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الهلال يشكو حكم مباراته ضد الأهلي ويتبرأ من أزمة جماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي الهلال السوداني بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ضد المغربي رضوان جيد حكم مباراته ضد الأهلي في ختام دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

واشتكى الهلال سوء إدارة رضوان جيد لمباراته ضد الأهلي بدعوى أنه تجاهل احتساب ركلة جزاء واضحة لصالحه قبل أن يسجل الفريق الأحمر هدفه في اللقاء.

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وتبرأ الهلال من اقتحام الجمهور السوداني لأرض ملعب الجوهرة الزرقاء مؤكدًا أنه غير مسئول عما بدر من بعض الجماهير.

كما أشار النادي السوداني في خطابه إلى "كاف" بان الحكم المغربي سبق له إدارة مباراة الفريق أمام النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، واحتسب ضدهم 3 ركلات جزاء.

كان لقاء الهلال والأهلي قد انتهى بالتعادل 1-1 وتأهل الفريق المصري إلى دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.