بالأرقام محمد صلاح مازال في قمة مستواه 

الإثنين 3 فبراير 2020

مباراة بعد أخرى، يقدم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي ما ينفى تمامًا الأقاويل التي تشير إلى تراجع مستواه هذا الموسم.



صلاح فرض نفسه على عناوين الأخبار مؤخرًا بتألقه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي الذي اقترب بشدة من التتويج بلقبه.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ونستعرض أرقام "مـو" مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي حتى الجولة 25.

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أكثر من سجل حتى الآن: 1- جيمي فاردي (17 هدفًا) 2- سيرجيو أجويرو (16 هدفًا) 3- محمد صلاح (14 هدفًا) 3- بيير إيمريك أوباميانج (14 هدفًا) 3- داني إنجز (14 هدفًا) 3- ماركوس راشفورد (14 هدفًا) 7- تامي إبراهام (13 هدفًا)

أكثر من صنع الأهداف: 1- كيفن دي بروين (15 هدفًا) 2- ترينت ألكسندر-أرنولد (10 أهداف) 9- محمد صلاح (6 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى: 1- محمد صلاح (37 تسديدة) 2- ماركوس راشفورد (34 تسديدة) 3- روبرتو فيرمينو (33 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام: 1- محمد صلاح (85 تسديدة) 2- راؤول خيمينيز (81 تسديدة) 3- روبرتو فيرمينو (77 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (بعدد الدقائق): هناك 19 لاعبًا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ25، بينما صلاح لعب 1886 دقيقة ما يعدل ٢١ لقاء من ٢٥ مباراة خاضها الريدز حتي الآن.